Samanyolu Haber /Ekonomi / OHAL varken yatırımcı gelmiyor... /23 Haziran 2017 04:21

OHAL varken yatırımcı gelmiyor...

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, “Bizler her gün iş yapmaya çalışırken yurtdışı paydaşlarımızdan, OHAL koşulları devam ettiği müddetçe Türkiye’ye gelemeyeceklerini duyuyoruz” dedi.

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Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen ‘Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi Paneli’nde konuşan Bilecik, hiçbir ekonomik kazanımın demokraside ilerleme sağlanmadan kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını bildirdi. Bilecik, “Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan, katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten veya etkin girişimlerin yeşerdiği ülke olmaktan bahsetmemiz ne yazık ki mümkün değil. Bu alanda yapılacak her iyileştirme hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırımcılar tarafından olumlu karşılanacaktır” dedi.
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