Bak Allah'ın işine!

Alman basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için salon iddiası





Alman basınında yer alan haberlere göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg´da yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya´da Türk vatandaşlarıyla da buluşmak istedi. Bu amaçla zirve sonrasında 9 Temmuz tarihi için Dortmund Westfalenhalle´de bir etkinlik gerçekleştirilmek üzere başvuru yapıldı.





“O TARİHTE DOLUYUZ”





Haberlere göre, Westfalenhalle´ye salı günü yapılan toplantı başvurusu sonuçsuz kaldı. Gerekçe olarak ‘Westfalenhalle´de yapılacak başka bir etkinlik için o gün hazırlık çalışmaları yapılacağı’ gösterildi. Başvuruyu kimin yaptığı konusunda salon tarafından açıklama yapılmazken, Ruhr Nachrichten gazetesi, başvurunun Ankaralı bir şirket tarafından yapıldığını öne sürdü.





“TADİLAT ÇALIŞMALARI OLACAK”





Ekonomi gazetesi Handelsblatt ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın katılması öngörülen başka bir salonun tadilat yapılacağı gerekçesiyle organizatörlere verilmediğini yazdı. Handelsblatt´ın haberine göre, Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena için de Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın katılması öngörülen bir toplantı başvurusu yapıldı, ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. König-Pilsner-Arena´nın olumsuz yanıt vermesinde “yaz döneminde tadilat çalışmaları yapılacağı” gerekçe olarak gösterildi.





“HER YAZ BAKIM YAPIYORUZ”





Rheinische Post (RP) gazetesinin aktardığına göre, Düsseldorf ISS Dome da toplantı başvurusunu geri çevirdi. RP´ye Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın katılacağı bir toplantı konusunda başvuru aldıklarını belirten ISS Dome Sözcüsü Julia Kaballo, her yıl yaz döneminde tadilat ve bakım yapıldığından 9 Temmuz için yapılan başvuruya olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

Alman basınının aktardığına göre, Alman Dışişleri yetkilileri toplantı konusunda bugün itibariyle Türk tarafından henüz bir başvuru almadıklarını belirtiyor. Berlin Büyükelçiliği’nin de kendilerine bu yönde bir bilgi ulaşmadığını aktardıkları, haberde yer alan bilgiler arasında.