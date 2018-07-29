Erdoğan Almanya Muhalefetini birleştirdi

Artıgerçek'ten Süheyla Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan'ın henüz resmi olarak olarak açıklanmayan ziyaretiyle ilgili Alman Bild Gazetesi'nde çıkan haberle birlikte Alman muhalefet partileri de itirazlarını yüksek sesle dillendirmeye başladı.







AKP'ye yönelik sert eleştirileriyle bilinen Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Erdoğan'ın demokratik bir devlet başkanı olmadığını, bu nedenle de Alman devletinin, Erdoğan'ı demokratik devlet liderlerine özgü resmi bir törenle karşılamaması gerektiğini savundu.





Angela Merkel hükümetinin, Erdoğan'a, 'Türk kökten dinci, milliyetçi çabalara asla izin verilmeyeceğini söylemesinin zamanının geldiğini' ifade eden Özdemir'in yanısıra, Alman aşırı sağından da benzer bir tepki geldi.





Aşırı sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) de, Erdoğan'ın otokratik bir yapı inşa ettiğine işaret etti.





AfD Meclis Grubu Başkanı Alice Weidel, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın ziyaretine, "Mesut Özil’i politik araç haline getirmesinden sonra böyle bir ziyarete kesinlikle gerek yoktur" açıklamasıyla karşı çıktı.





Erdoğan yandaşlarının, Özil tartışması nedeniyle Almanya'ya karşı kin içerikli bir kampanya başlattığını savunan Weidel, Almanya ziyaretinin bir propagandaya dönüşme ihtimaline karşı Alman hükümetinin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.





Siyasi yelpazedeki tüm partileri birleştiren karşı çıkışın diğer ayağında da Sol Parti yer aldı.





Sol Parti Berlin milletvekili Hakan Taş ve Federal Milletvekili Helin Evrim Sommer, ziyarete karşı çıkış gerekçelerini şöyle sıraladı:





"24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan’ı kutlayan ilk yabancı ülke temsilcileri arasında yer alan Almanya Başbakanı Merkel’in Erdoğan ziyaretine yeşil ışık yakarak meşrulaştırması anlaşılır bir şey değil. Giderek tüm yetkileri ele geçiren, OHAL sistemini farklı bir kılıfa sokarak devam ettiren Erdoğan’ın Almanya’ya resmi ziyarette bulunmasını Sol Parti olarak kabul etmemiz mümkün değildir."





AB ülkelerine, Türkiye ile ekonomik ilişkileri askıya alma çağrısında bulunan Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Binlerce insanın işten çıkarılmasına, yargılanmasına ve tutuklanmasına sebebiyet veren bir liderin Almanya’da resmi düzeyde kabul görmesi savunulamaz.





‘Mülteciler AB sınırlarını zorlamasın’ politikası devam ettirildiği müddetçe Türkiye demokrasiden daha da uzaklaşacaktır. Almanya ve diğer AB ülkeleri, Türkiye’yle ilişkilerini bir kez daha gözden geçirmeli ve ilk adım olarak da ekonomik işbirliğini askıya almalı."





Alman Bild gazetesi ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Erdoğan’ın 2014 yılından bu yana ilk kez Berlin’e geleceğini yazdı. Erdoğan’ın başbakan iken Almanya’ya resmi ziyaret yaptığını hatırlatan Bild, Erdoğan’ın bu ziyaretinde Merkel’le bir araya geleceğini, ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağını ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de onuruna ‘devlet yemeği’ verileceğini de duyurdu.