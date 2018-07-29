Russia Today’e konuşan eski Ekvador devlet başkanı Rafael Correa, halefi Lenin Moreno’nun yakında Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı İngiliz makamlarına teslim edebileceğini ileri sürdü.





Moreno bu hafta yaptığı açıklamada, Assange’ın elçilik binasını er ya da geç terk etmesi gerektiğini söylemiş ancak aynı zamanda Assange’ın hayatının tehdit altında olmadığından emin olmak istediklerini de belirtmişti.





'MORENO, ASSANGE KONUSUNDA ABD İLE ANLAŞTI'





Russia Today’e konuşan eski devlet başkanı Correra, “Moreno'nun bir ikiyüzlü olduğundan emin olabilirsiniz. Assange'a ne olacağı konusunda ABD ile zaten bir anlaşması var. Ve şimdi o sadece bir uzlaşmaya gideceğini söyleyerek acı ilacı tatlandırmaya çalışıyor” dedi. Correra söyleşinin devamında “Korkarım ki, Assange'ın Ekvador elçiliğindeki günleri sayılı” dedi.





Assange, 2012'den beri elçilik binasında yaşamakta ve son zamanlarda iletişim hakkı da Ekvadorlu yetkililer tarafından elinden alınmış durumda.





Correra’ya göre, Assange ABD’nin eline geçtiği anda “casusluk ve vatana ihanet” suçlamasıyla idam edilebilir. Fakat Moreno, Assange’ın can güvenliği için "pazarlık yapacağını" söyledi.