Erdoğan AKP'li vekillere güvenmiyor







TBMM Genel Kurulu’nda yarın başlayacak partili cumhurbaşkanlığı anayasa mesaisi öncesinde iktidar ve muhalefet partisi kulisleri oldukça hareketli. Anayasa değişikliğini ortak hazırlayan AKP ve MHP kanadı ise gözlerin çevrildiği iki parti.







MHP’de eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya’nın ret oyunu açıklamasıyla genel başkan yardımcılığından istifası, Sakarya Milletvekili Zihni Açba’nın T24’e açıklamaları parti içindeki Başkanlık karşıtlarını gösteriyor.





Kulislerde, MHP’de Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yapmış milletvekillerinin anayasa değişikliğine ret oyu vereceği ifade ediliyor. Sandalye sayısı 39 olan MHP'de 20 vekilin firesinden söz ediliyor.





AKP’de vekiller birbirine 'zimmetleniyor'







İktidar kulislerinde milletvekilleriyle son yapılan basına kapalı toplantılarda ikna turlarına dikkat çekiliyor.





Ancak, kulislere yayılan bilgiler AKP içinde bölge milletvekilleri ile ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen siyasilerin pakete oy vermeyeceği yönünde.





Kulislerde, AKP yönetiminin böyle bir riski görmesi halinde paketi geri çekebileceği de konuşuluyor.





AKP’nin oylamalarda milletvekillerini kontrol altında tutmak için askerde kullanılan ve adına ‘badi’ denilen birbirine zimmetleme yöntemi yapacağı ileri sürülüyor.





5 milletvekilinden bir milletvekilini sorumlu tutulduğu anlatılıyor.





Kahraman gelirse oy kullanacak





Bir süre önce ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman hasta yatağından vekaletini AKP'li başkanvekili Ahmet Aydın’a verdi.





İkinci tur oylama son dakika değişikliği olmazsa ikinci tur oylamayı Aydın yönetecek.





Ancak, İsmail kahraman hasta yatağından kalkıp genel kurula gelirse oy kullanabilecek.





t24