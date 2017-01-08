Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti /08 Ocak 2017 22:26

İran'ın eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşemi Rafsancani, hayatını kaybetti.

İran'ın eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

1980'lerden beri ülke politikalarında önemli bir yere sahip olan Rafsancani'nin 82 yaşında kalp krizi yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi.
1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak hizmet veren Rafsancani, 2005 yılında Mahmud Ahmedinecad'a karşı tekrar aday olmuş, ancak kaybetmişti.
Rafsancani, bu yenilginin ardından açık olarak Ahmedinecad'ı eleştirmeye başlamıştı.
2013 yılında ise cumhurbaşkanı adaylığını anayasayı yorumlamakla yükümlü olan 12 üyeli Muhafız Konseyi reddetmişti.
Bu hareketi 'kibirli' olarak niteleyen Rafsancani, "Ülke daha kötü yönetilemezdi" yorumunda bulundu.

Rafsancani daha sonra seçimlerde ülkenin cumhurbaşkanı seçilen ve ılımlı cephede yer alan Hasan Ruhani'ye destek verdi.
İki siyasetçinin aralarının iyi olduğu biliniyordu.

Siyasi mahkumların serbest kalmasını savunuyordu

İran'ın hayatını kaybeden lideri Rafsancani, siyasi mahkumların serbest kalması ve partilere anayasa çerçevesinde daha çok özgürlük verilmesi gerektiğini belirtiyordu.

Rafsancani, dini elitlerin bir parçası olarak görülse de Batı ile ilişkilerin geliştirilmesine olumlu yaklaşan 'pragmatik bir muhafazakar' olarak tanımlanıyordu.

Rafsancani, en son olarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı olarak görev aldı.

Devlet kontrolündeki Irinn haber ajansı, Rafsancani'nin ölümünü "İslam ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için hayat boyu verdiği mücadelenin ve çabaların ardından hayatını kaybetti" diyerek duyurdu.
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