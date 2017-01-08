CHP, PM toplantısında 'Direniş' kararı... 'Pazartesi TV'lerinizi açın, mücadelemizi göreceksiniz'





CHP Parti Meclisi'nin (PM) toplantısında, yarın TBMM'ye gelmesi beklenen anayasa değişikliği konuşuldu. Toplantıda, milletvekillerinin TBMM'de ‘direniş'ini sürdürmesi gerektiği belirtildi.







CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi.Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.





Toplantıda ağırlıklı olarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifi konuşuldu. Söz konusu teklifin bir uzlaşma metni olmadığı, “Saraya ferman çıkarma” yetkisi verdiği ifade edildi.





Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye’nin terör ve ekonomi başta olmak üzere sorunlarına çözüm olmayacağının halka anlatılması, teklife neden karşı olunduğunun maddeler halinde bilgilendirilmesinin yapılması kararı alındı. Alan çalışmalarıyla birlikte, milletvekilleri de TBMM’de “direnişlerini” sürdürecek.





Öte yandan parti içinde çalışma grupları kurulması da ön plana çıkarken, ülkedeki tüm laik, demokratik kesim ile partili eski milletvekilleri, il başkanları ve sivil toplum kuruluşları da harekete geçirilecek.





KILIÇDAROĞLU: PAZARTESİ TV'LERİNİZİ AÇIN





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 yatırımının toplu açılış ve temel atma töreninde, TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak anayasa değişikliği görüşmelerinde çok sert muhalefet edecekleri sinyalini verdi.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Pazartesi açın televizyonları izleyin, Meclis’teki mücadelemizi göreceksiniz. Bir bedel ödenecekse önce CHP milletvekilleri ödeyecek. Evet oyu verenler Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanet edenlerdir” dedi.





CHP DİKMEN KAPISI'NA ÇAĞRI





Ankara Barosu'nun çağrısıyla yarın siyasi parti, STK ve sendikaların da katılacağı bir eylem düzenleniyor.





Eylem saat 13.00'de TBMM Dikmen kapısında başlayacak.





CHP'nin çağrı yaptığı eyleme 100'ü yakın STK katılacak.