Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Erdoğan ağzını açıyor, turistler bize kaçıyor' diyen Yunanlı haklı çıktı /29 Mart 2017 11:24

'Erdoğan ağzını açıyor, turistler bize kaçıyor' diyen Yunanlı haklı çıktı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) dünyanın en önemli turizm fuarı kabul edilen Berlin Turizm Fuarı’yla ilgili bir rapor hazırladı.

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Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Almanya’nın, turizm sektöründe Türkiye’nin ‘ana pazarı olarak birinci sırada’ bulunduğu belirtilen raporda, “Bu yıl yaşanan siyasi gerilim fuara da yansımış, Almanların ülkemizin standına ilgisi oldukça zayıf olmuştur. Buna karşın özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya standının oldukça yoğun hareketli olduğu gözlenmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin, İspanya’nın yanında Almanların en gözde tatil ülkesi olmayı sürdürdüğü de kaydedilen raporda, “Almanya 2015 yılında 5 milyon 580 kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke özelliğini korumuştur. 2016 yılında bu sayı 3 milyon 890 bine düşmekle beraber iki ülke arasında yaşanan siyasi olaylar sonucunda 2017 yılı için de artış beklenmemektedir” denildi.

Raporda ayrıca, Almanya’nın, Çin’in ardından dünyanın en çok turizm harcaması gerçekleştiren ikinci ülkesi durumunda olduğu belirtildi.

YUNAN VATANDAŞININ ATTIĞI TWEET TURİZMCİLER TARAFINDAN PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Komsudaneoluyor.net adında bir internet sayfası sahibi olan Atina'da yaşayan turizmci Mehmet İçten, 'Spyros Theodoritsis' imzalı bir tweet paylaşmış, çok paylaşılan bu tweet turizm sitelerine haber olmuştu. Spyros Theodoritsis isimli Yunanistan vatandaşının tweet'inde şu ifadeler kullanılıyor. "Erdogan is the best ambassador of Greek tourism. Every time he opens his mouth, thousand tourists choose Greece over Turkey."  (Erdoğan, Yunanistan turizminin en iyi elçisi oldu. Ağzını her açtığında, binlerce turist Türkiye yerine Yunanistan'ı seçiyor.)


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