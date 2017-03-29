'Halkbank müdürünü Cemaatin savcısı tutuklattı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, yarın Türkiye'ye gelecek ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'a bu konuyu soracaklarını söyledi.







Çavuşoğlu, Tillerson ile görüşmesinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısının New York'ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu





Çavuşoğlu, "Görevden alınan, F.. ile yakın olan (Savcı Preet) Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkıldığı, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



