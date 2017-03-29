'Çamur, sen önce adam ol!'

AKP yandaşı yazarlar Ahmet Taşgetiren ile Haşmet Babaoğlu'nun birbirlerinin isimlerini anmadan başlattıkları tartışma devam ediyor. Babaoğlu'nun "Hiç utanmadan köşesinden kendi milletini krizle, darbeyle, savaşla korkutmak için bin dereden 'taş' getiren mahcup 'hayır'cılara baktıkça 'Pes' diyorum" ifadesine tepki gösteren Taşgetiren, "Sen önce çamurluktan çık, adam ol. Sana senin kelimelerinle hitap etmeyeceğim" diye yazdı.





Taşgetiren, "Herkes bütün kartlarını açtı mı?" başlığıyla yayımlanan (29 Mart 2017) yazısında şu ifadelere yer verdi:





"Ona: Bir çamur adam. İkide bir Taşgetiren'e yapışmaya çalışıyor. Ama tutmaz. Sen önce çamurluktan çık, adam ol. Sana senin kelimelerinle hitap etmeyeceğim. Çünkü kalemim kirlenir"





Haşmet Babaoğlu ne demişti?





Babaoğlu, dün (28 Mart 2017) yayımlanan yazısında da, "milli medyada yazıp çizmesine rağmen Avrupalılarla birlik halinde kendi milletini korkutanları anlayabilir miyiz?" ifadesini kullandı. Babaoğlu, "Hiç utanmadan köşesinden kendi milletini krizle, darbeyle, savaşla korkutmak için bin dereden "taş" getiren mahcup 'hayır'cılara baktıkça 'Pes' diyorum" diye yazmıştı