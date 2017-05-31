Erdoğan 'A Takımı'nı 'kapalı zarf' usulü seçimle belirlemiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk kez başkanlık ettiği MKYK’de, MYK üyeleri ‘kapalı zarf usulü’ temayül yoklamasıyla belirlendi. MKYK üyelerine ‘Kimi genel başkan olarak görmek istersiniz’ diye sorularak genel başkan yardımcılıklarının olduğu listeye isim yazmaları istendi. Üyeler, tercihlerini belirterek kapalı zarfa koydu. Daha sonra bu zarflar yalnızca Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Sekreter Abdulhamit Gül tarafından başka bir odada sayıldı. Kimin ne kadar oy aldığına ilişkin kurul üyelerine bilgi sunulmazken, MYK üyelerinin adları açıklandı.

