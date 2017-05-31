Daha büyük skandallara hazır olun....

Gazeteci yazar Adem Yavuz Arslan bu haberlerin ne anlama geldiğini analiz etti...





İşte TR724.com'da yayınlanan yazısı....









Eğer Türkiye’de yaşayan ve ‘alternatif haber kaynaklarını’ takip etmeyenlerdenseniz böyle bir soruyu duyduğunuzda ilk tepkiniz “Malta belgesi ne ki?” olacaktır.





Dolayısıyla ne Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘servetini’, ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘offshore hesaplarını’ duymuşsunuzdur.





Önce Koza İpek sonra da Zaman -STV grubunu çökerten, 15 Temmuz kumpas darbesi ile irili ufaklı, yerel-genel tüm muhalif-bağımsız medyayı bitiren Erdoğan’ın amacı da buydu zaten.





Tüm haberler Saray’ın kontrolünden geçsin, Erdoğan’ın istemediği hiçbir haber duyulmasın!





Mevcutlar da gazete-TV statüsünden ‘propaganda bülteni’ seviyesine indiği için normal şartlarda bir ülkeyi ayağa kaldırması, siyasi iktidarı rezil etmesi gereken skandalları kimse duymadı.





Peki, nedir bu ‘Malta Papers’ ve Türkiye ile ilgili neler yayınladılar?





Özetle ondan fazla ülkeden çok sayıda medya kuruluşu ve yaklaşık 40 gazetecinin girişimi ile kurulan bir birlik European Investigative Collaborations (EIC).





Şu ana kadar yaklaşık 200 bin belgeyi inceleyip Malta’nın vergi kaçırmak için nasıl liman haline geldiğini ortaya koydular.





Elde edilen veriler Avrupa’nın irili ufaklı medya kuruluşlarında yayınlanıyor. Aralarında L’espresso, Der Spiegel ve El Mundo gibi büyük gazeteler de var.





Dosyaların içerisinde tabi ki sadece Türkiye yok. Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerine dair detaylar da var.







BAŞBAKAN YILDIRIM’IN DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ





Fakat Türkiye ile ilgili olanlar yenilir yutulur türden değil.





İlk haber Çalık Holding’in offshore hesapları ile ilgiliydi ve 19 Mayıs’ta çıktı. Haberin detaylarına göre Berat Albayrak’ın yönetici olduğu şirket vergi kaçırmak için Malta’da offshore şirketler kurmuştu. Albayrak bakan olduktan sonra ise çıkarılan ‘Varlık Barışı’ ile bu hesaplarda tutulan milyonlarca doların sorgusuz sualsiz ve vergisiz Türkiye’ye girmesi sağlandı.İkinci haber daha büyük ‘bomba’ydı.





Çünkü Başbakan Binali Yıldırım ve ailesine ait hesaplar, gemiler ve milyonlarca Euro’luk servetten bahsediliyordu. 24 Mayıs’ta çıkan haberde Yıldırım ailesinin çok sayıda gemisi olduğu ve Hollanda merkezli şirketlerde 140 milyon Euro’luk bir mal varlığına sahip olduğu ortaya çıkarılıyordu.





The Black Sea sitesinin detaylarını verdiği habere göre Yıldırım ailesi gayrimenkulleri banka kredisi kullanmadan nakit aldı.







