Erdoğan'a NATO şoku





Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Türkiye, 24-25 Mayıs tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde, 2018'deki NATO zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi önerdi. Ancak bu öneriye başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO ülkeleri karşı geldi. 2018 yılındaki zirve bu sene olduğu gibi tekrar Brüksel'de toplanması beklenirken, Der Spigel haber sitesi Almanya'nın 'Türkiye'nin zirve önerisine çelme takmasının' iki ülke arasında hâli hazırda mevcut krizin yeni bir perdesi olduğunu yazdı...





Die Welt'in üst düzey NATO yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılındaki NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasını önerdi. Ancak söz konusu öneri birçok ülke tarafından olumsuz karşılandı. Haberde, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Kanada'danın zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi önerisine karşı çıktıkları belirtildi.





Erdoğan'ın 2016 yılında Varşova'da düzenlenen toplantıda da benzer bir öneride bulunduğu belirtiliyor. 24-25 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde de söz konusu konunun NATO liderleri tarafından konuşulduğu belirtildi.





NATO'nun gelecek sene düzenlenecek zirvesinin Brüksel'de yeni inşa edilen NATO karargâhında toplanacağı tahmin edilirken, bu konuda net kararın Haziran'da NATO Savunma Bakanları toplantısında verileceği belirtiliyor.













NATO'ya rest: Başımızın çaresine bakarız!







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum öncesi Mart ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası iki ülke arasındaki savunma işbirliğine karşı çıkanlara NATO'ya rest çekerek vermişti

"NATO konseptini gündeme getirerek buna itiraz edenler de var. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bugün Yunanistan da Rusya’nın füzelerini kullanıyor. ‘Yunanistan onları envanterden çıkaracak’ diyenler de var. Çıkarır veya çıkarmaz. Herkes kendi savunma anlayışını kendine göre oluşturabilir. Bizler NATO içinde bu imkanları sağlayamıyorsak, elbette başımızın çaresine bakmak durumundayız. Kaldı ki işin farklı boyutları da var.”







