Beşiktaşlılar İzmir Marşı'nı okudu, Konyalılar PKK dışarı sloganı attı

Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa finali öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.





Beşiktaş taraftarları, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa finali öncesinde tribünlerde İzmir Marşı söylemeye başlayınca, Konyaspor taraftarları ıslık ve protestolarla tepki gösterip siyah beyazlı tribünlere doğru yabancı madde fırlattı.







Beşiktaş taraftarları ise Samsun'da maç öncesinde "Türkiye Laiktir, Laik kalacak" diye bağırdı.





Konyaspor taraftarları bunun yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlara "PKK dışarı diye bağırarak. Ya Allah Bismillah Allah'ü Ekber." şeklinde tekbir getirdi.