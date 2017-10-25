Samanyolu Haber /Gündem / Merkel Deniz Yücel'in eşiyle görüştü /25 Ekim 2017 08:31

Merkel Deniz Yücel'in eşiyle görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'de sekiz aydır tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel'i ofisinde ağırladı, Yücel'in durumu hakkında bilgi aldı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel salı günü Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel'i ağırladı. Merkel, Mayatürk Yücel'den sekiz aydır hakkında iddianame hazırlanmadan Silivri Cezaevi'nde tutulan gazetecinin durumu hakkında bilgi aldı.
Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Mayatürk Yücel ile görüşmesini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Seibert, Merkel'in Yücel'in eşiyle, gazetecinin tutukluluk koşullarını görüştüğünü belirtti. Merkel'in Mayatürk'ü meclisteki ofisinde ağırladığı bilgisi verildi.
Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer gazeteciler Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan ve Eray Sargın'dan dosyası ayrılan Yücel, 27 Şubat'ta PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj gerekçe gösterilerek "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
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