Samanyolu Haber /Politika / Erbakan'ın oğlu yeni parti kuruyor /09 Haziran 2017 12:01

Erbakan'ın oğlu yeni parti kuruyor

Necmettin Erbakan’ın oğlu yeni siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti kuracaklarını duyurdu.

AKP'nin 15 yıldır kendisine has çizgiyle devam ettiğini söyleyen Erbakan "Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Erbakan ''Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.
<< Önceki Haber Erbakan'ın oğlu yeni parti kuruyor Sonraki Haber >>

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:26