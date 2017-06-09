Erbakan'ın oğlu yeni parti kuruyor

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti kuracaklarını duyurdu.





AKP'nin 15 yıldır kendisine has çizgiyle devam ettiğini söyleyen Erbakan "Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.







Erbakan ''Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.