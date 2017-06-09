Samanyolu Haber /Gündem / 'Ülkemdeki bazı ehl-i İslamın haline bak! Kimi Katar aşığı, kimi Suud' /09 Haziran 2017 12:09

'Ülkemdeki bazı ehl-i İslamın haline bak! Kimi Katar aşığı, kimi Suud'

7 Müslüman ülkenin 'El Kaide ve IŞİD'i güçlendirmekle suçladığı Katar'a destek sunan AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir eleştiri de Abdüllatif Şener'den geldi.

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Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la 14 Ağustos 2001'de AKP'yi çekirdek ekipteki dördüncü isim olan Şener, AKP hükümetinin Arap Baharı'nı desteklediği bilinen Katar'a desteğini eleştirirken "Moğollar ve Haçlılar ne ki? BOP, Arap Baharı onlardan bin kez beter... İslam'ın tüm değerleri yağmalandı, ülkemdeki ehl-i İslam'ın desteğiyle..." diye yazdı.

Erdoğan, genel başkanlığa seçildiği AKP olağanüstü kongresinde, 2010 yılında Tunus'ta başlayan 'Arap Baharı'nın simgelerinden biri olan 'Rabia'yı "tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak" şeklinde tanımlanarak partinin tüzüğüne eklenmişti. 

Abdüllatif Şener'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Moğollar ve Haçlılar ne ki? BOP/Arap Baharı onlardan bin kez beter.. İslamın tüm değerleri yağmalandı, Ülkemdeki ehl-i İslamın desteğiyle... Ülkemdeki bazı ehl-i İslamın haline bak! Kimi Katar aşığı, kimi Suud. Görmezler ki, onlar da kendileri gibi siyonizmin oyuncağı olmuşlar! İslam dünyası yağmalanıyor. Canı, malı, onuru, insanlığı yok oldu. Ey Müslüman! Bunda payın var. Söyle bana! Sende iman mı yok, vicdan mı?
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