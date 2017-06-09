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18 işadamına gözaltı
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18 işadamına gözaltı
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09 Haziran 2017 11:58
18 işadamına gözaltı
İzmir merkezli altı ilde yapılan operasyonunda 18 işadamı gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Cemaate yönelik cadı avı kapsamında iş adamları bugün gözaltına alındı. ‘
Gözaltına alınanlar arasında Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt de bulunuyor.
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