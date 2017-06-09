Samanyolu Haber /Gündem / 18 işadamına gözaltı /09 Haziran 2017 11:58

18 işadamına gözaltı

İzmir merkezli altı ilde yapılan operasyonunda 18 işadamı gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Cemaate yönelik cadı avı kapsamında iş adamları bugün gözaltına alındı. ‘

Gözaltına alınanlar arasında Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt de bulunuyor.
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