Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sonrası gasp ettikleri Halit Paşa Konağı'nı AKP'li vakfa verdiler! /17 Aralık 2017 10:46

15 Temmuz sonrası gasp ettikleri Halit Paşa Konağı'nı AKP'li vakfa verdiler!

15 Temmuz’dan sonra el konulan İstanbul Eyüpsultan’daki Halit Paşa Konağı’nın kullanımı, yönetiminde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın danışmanlarının bulunduğu Yeni Dünya Vakfı’na verildi. Vakfın talebi doğrultusunda konağın imarı da değiştirilerek yüksekliği ve genişliği arttırıldı

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Eyüpsultan Belediyesi, Halit Paşa Konağı’nı geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’dan birkaç gün sonra yıktı. Otel ve restoran olarak kullanılan binanın yerine de İBB tarafından şadırvan ve tuvalet yapıldı. Mülkiyeti Prizma Eğitim Sağlık Matbaa Turizm Ticaret A.Ş.’ye ait olan arazinin karşısında bulunan Halit Paşa Konağı ek binasının ise dış yüzeyindeki ahşap kaplama sökülerek yapı kullanılamaz hale getirilerek bırakıldı. Ek binanın arazisi OHAL kapsamında maliye hazinesine devredildi. Binanın geçici kullanımı da Yeni Dünya Vakfı’na verildi. Vakfın talebi doğrultusunda arazinin sosyal kültürel tesis alanına alınması için hazırlanan plan değişikliği teklifi aralık ayı meclis oturumunda gündeme geldi.



ENİNE BOYUNA BÜYÜDÜ

Sözcü’nün haberine göre, hazırlanan plan değişikliği ile 6.50 metre yükseklik sınırı ile ticaret alanında bulunan parseldeki blok şekli büyütüldü ve yükseklik sınırı 9.50 metreye çıkarıldı. Plan değişikliği CHP’nin hayır oyuna karşılık AKP grubunun oyları ile kabul edildi. Parsele şimdi kültür merkezi, kütüphane, müze, sergi, konferans salonları, araştırma merkezi, teknik eğitim merkezleri, meslek kursları, huzurevleri, bakımevleri, kreş, yurt, misafirhane yapılabilecek.

VAKFIN YÖNETİMİNDE AKP’LİLER VAR

İBB’nin imarını arttırdığı araziyi kullanacak olan Yeni Dünya Vakfı’nın yönetiminde oldukça önemli isimler var. Eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun başkanlığını yaptığı vakfın mütevelli heyetinde AKP Lideri  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen bulunuyor. Yönetimde AKP Büyükçekmece İlçe eski Başkanı Ekrem Görçeker, Akmercan şirketler grubunun sahibi Gazi Akmercan, eski AKP milletvekili Sağlık Bakanı yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de yer alıyor. Vakfın istişare kurulunda ise AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in de aralarında bulunduğu bir çok partili isim var.


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