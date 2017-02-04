Enflasyonda en kötüye hazır olun!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), o kadar didindi. Gıdanın ağırlığını azalttı, formülü değiştirdi. Enflasyonu yine de düşüremedi. Ocak enflasyonu aylık yüzde 2,5, senelik yüzde 9,2 gibi yüksek çıktı. Gıda fiyatlarındaki yüzde 6'nın üzerinde artış, dar gelirlilerin mutfağındaki yangının büyüdüğünü gösteriyor.





TÜİK değişiklik yapmasaydı enflasyon ne olacaktı? Bu suâlin cevabını şu anda veremediğimize göre hüküm vermek yanlış. Millî gelir 2016'da dolar bazında yüzde 20 aşağı gidecek diye 2015 gelirini geriye dönük yüzde 20 artıran TÜİK'in enflasyon sepetine iş olsun diye el attığını düşünmek hüsnü zanda mübalağa tarafına geçmektir.

Bütün kalemlerde çift haneyi aşan enflasyonu not edin. Önümüzdeki aylarda çift haneli enflasyon ekonomiyi kasıp kavuracak. Marttan itibaren muhtemelen yüzde 11'in üzerinde bir enflasyon sürpriz olmaz. Doların son 6 ayda 40 kuruştan fazla arttığını biz unutsak bile piyasa unutmadı.





DOLAR ZAMLARI GERİ ALINMAYACAK





Kur geçişkenliği dediğimiz sari hastalık nüksetti. Dolar arttıkça gelen zamlar düşse de geri alınmayacağına göre üretici ve tüketici fiyatlarının arttığı, dolayısı ile TL'nin maliyetinin katlandığı yeni normale alışmalıyız.





Merkez Bankası başka bir gezegende imiş gibi hareket etse de 2017 için yüzde 5 enflasyon hedefinin yarısı ocak ayında tükendi. Enflasyon kalan 11 ayda her ay yüzde 0,2'yi geçmezse belki hedef tutabilir. Mümkün mü? Maalesef hayır.





TEKNE ALANA ÖTV YOK





Enflasyonu TÜİK düşüremeyince hükûmet kolları sıvadı. Mevcut tabloyu daha da bozacak tebliği Resmî Gazete'de yayımlandı.AKP, referandum için kesenin ağzını açtı. Beyaz eşyadan, hatta yat ve teknelerden bile ÖTV alınmayacak.





Yanlış anlaşılmasın sadece 30 Nisan'a kadar geçerli indirimler. O tarihe kadar aldınız aldınız lüks tekneyi. Sonrası için garanti veremiyor hükûmet? Tekne alacak parası olmayanlar için başka sefer bir kıyak düşüneceklerdir. Vergi indirimleri birebir etikete aksederse enflasyon en fazla yüzde 0,4 aşağı iner.





Diğer taraftan sene başında yapılan kamu zamlarının enflasyona etkisi en az yüzde 2 olacak. Hükûmetin ilave ettiği yüzde 2, ÖTV'si sıfırlanan teknelerin fiyatlarındaki düşüş sayesinde insin yüzde 1,6'ya. Morgan Stanley'in dikkat çektiği gibi 2017 nihayete erdiğinde yüzde 9'un altında bir enflasyon hoş bir hayalden ibaret.





Enflasyon yüzde 9 civarında olacaksa Merkez Bankası'nın yüzde 8 politika faizini ve hükûmet cenahındaki aymazlığı nasıl tevil etmeliyiz?





A) Beni boşverin. Onları oyalayacağım. Siz kaçın, başınızın çaresine bakın.

B) Galip Öztürk, Sedat Peker ve Hintli Herif'te paradan bol ne var?

C) Referandumdan evet çıkacaksa enflasyon yüzde 11'e çıksa ne olur!

D) Kaynağı meçhul paralar bu sefer Londra'dan imdada yetişir.

E) Hepsi.





Can ve mal emniyetiniz namına cevaplarınızı kimse ile paylaşmayın.





Ben kendimi feda ederek cevap veriyorum: E, hepsi.





Velhasıl enflasyonda en kötü geride kalmadı. Ocak sadece başlangıçtı. Demedi demeyin...





TARIK ZİYA

tziya@samanyoluhaber.com

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