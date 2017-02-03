Lüks yata ÖTV yok, ticari araca zamlı var

Bakanlar Kurulu’nun bugün resmi gazetede yayımlanan kararıyla referandum öncesi klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan’a kadar sıfırladı.

Vergi düzenlemesinin detaylarına inildiği zaman kapalı iç hacmi 2.83 metreküpü geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'nin herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırlanması dikkat çekti.





OTOMOBİLLERE ZAM GELDİ





Hükümet araçların ÖTV oranları üzerinde bu sene başında bir düzenleme yaparak araçların büyük bir bölümünden alınan vergi tutarını artırmıştı. Artık 1.6 motora kadar olan ÖTV matrahı 40 bin TL’yi aşmayan otomobillerden yüzde 45, ÖTV matrahı 40 bin ile 70 bin TL arasındaki 1.6 motoru aşmayan otomobillerden yüzde 50 oranında ÖTV alınıyor. Motor hacmi 1.6-2.0 litre arasında olan otomobillerden ise ÖTV matrahı üzerinden yüzde 100 ÖTV alınmaya başlandı. Önceden bu oran yüzde 90’dı. ÖTV zammının ardından otomobilleri yüzde 3-3.5 arasında zam geldi.

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Otomobilde yeni ÖTV zamları belli oldu

Kasım 2016 öncesi otomobillerden sadece motor hacimlerine göre ÖTV alınıyordu. Buna göre motor hacmi 1.6 litreden düşük otomobillerden yüzde 45, motor hacmi 1.6-2.0 litre olan otomobillerden yüzde 90, 2.0 litre üzerindekilerden ise yüzde 145 vergi alınıyordu.

ESNAF 13 BİN 720 TL ÖTV ÖDÜYOR





Piyasadaki ucuz hafif ticari sıfır kilometre bir araca sahip olmak isteyen bir kişi 49 bin 700 TL ödüyor. Buna göre aracın vergisiz fiyatı 30 bin 490 TL’ye geliyor. Aracın üzerine vatandaş 13 bin 720 TL ÖTV ödüyor. Araç için 5 bin 488 TL’de KDV ödeniyor. Fakat yeni düzenlemeyle kapalı iç hacmi 2.83 metreküpü geçmeyen bir yat alan varlıklı vatandaş bundan böyle ÖTV ödemeyecek.