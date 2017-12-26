Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter'e AllStar kadrosu için oy verme işlemi başladı /26 Aralık 2017 17:25

Enes Kanter'e AllStar kadrosu için oy verme işlemi başladı

NBA takımlarından New York Knicks'in yıldız oyuncusu Enes Kanter'in NBA 2018 All Star maçı kadrosunda yer alabilmesi için önemli olan oylama süresi başladı

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Yüz milyonlarca insanın ekran başına kilitlendiği, öncesiyle ve sonrasıyla haftalarca konuşulan dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan, 'NBA'in en iyi ve en popüler oyuncularının yer alacağı' NBA Allstar maçı kadrosu büyük ölçüde basketbolseverlerin vereceği oylarla belirlenecek..

Oylama, 25 Aralık'ta başladı 15 Ocak'ta sona eriyor..

NASIL OY VERİLECEK?

Herkesin 4 ayrı platformdan günde bir defa oy kullanma hakkı var. 

TWITTER 

#NBAVote Enes KANTER etiketi ile Tweet atarak veya retweet yaparak oy kullanmış olursunuz.. 

FACEBOOK 

Facebook hesabınızın ileti bölümüne #NBAVote Enes KANTER yazarak göndermeniz yeterli

NBA RESMİ SİTESİ ÜZERİNDEN

NBA sitesinde yer alan Knicks takımı için ayrılmış sayfaya tıklayarak oy verebilirsiniz (BURAYI TIKLAYINIZ)
Burada on farklı oyuncu için oy kullanabilme hakkınız var.

NBA AKILLI TELEFON UYGULAMALARI

Android ve İOS platformlarında bulunan NBA uygulamasını telefonunuza indirerek bu platformdan da günde bir defa oy verebilirsiniz

5 FARKLI TARİHTE OYLAR ÇİFT SAYILACAK

31 Aralık, 4 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinde (ABD saatine göre) kullanılacak oylar çift sayılacak..

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