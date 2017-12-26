Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası /26 Aralık 2017 16:41

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından akademisyen Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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OHAL kapsamında üniversiteden ihraç edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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