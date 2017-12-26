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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası
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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası
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26 Aralık 2017 16:41
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından akademisyen Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi
SHABER3.COM
OHAL kapsamında üniversiteden ihraç edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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