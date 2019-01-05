Samanyolu Haber /Dünya / Enes Kanter güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyecek /05 Ocak 2019 18:27

Enes Kanter güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyecek

NBA'de New York Knicks forması giyen Enes Kanter takımının Londra'da oynayacağı Washington Wizards karşılaşmasında Türk ajanlar tarafından öldürülme korkusu duyduğu için oynamayacağını söyledi. Kanter, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışına Kanada haricinde çıkmayacağını da açıkladı.

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

17 Ocak'ta oynanacak New York Knicks-Washington Wizards maçı için Londra'ya gitmeyeceğini açıklayan Enes Kanter, "Londra'ya gitmek tabii ki eğlenceli olurdu ancak orada hayati tehlikem var. Türk hükümetinin Londra'da çok sayıda ajanı var, kolayca öldürülebilirim." şeklinde konuştu.

Takım yönetiminin bu kararını paylaştığını aktaran Kanter, ABD'de kalıp antrenmanlara devam edeceğini aktardı.

Enes Kanter Kanada dışında başka bir ülkeye gidemeyeceğini de ekledi.

Kanter, 2017 yılında pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle Romanya'da kısa süreliğine göz altına alınmıştı
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