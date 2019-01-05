Enes Kanter güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyecek

17 Ocak'ta oynanacak New York Knicks-Washington Wizards maçı için Londra'ya gitmeyeceğini açıklayan Enes Kanter, "Londra'ya gitmek tabii ki eğlenceli olurdu ancak orada hayati tehlikem var. Türk hükümetinin Londra'da çok sayıda ajanı var, kolayca öldürülebilirim." şeklinde konuştu.







Takım yönetiminin bu kararını paylaştığını aktaran Kanter, ABD'de kalıp antrenmanlara devam edeceğini aktardı.







Enes Kanter Kanada dışında başka bir ülkeye gidemeyeceğini de ekledi.





Kanter, 2017 yılında pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle Romanya'da kısa süreliğine göz altına alınmıştı

