Samanyolu Haber /Gündem / AKP İzmir adaylarını açıkladı, 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı /05 Ocak 2019 18:09

AKP İzmir adaylarını açıkladı, 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'in ilçelerinde göstereceği adayları tanıttı.

SHABER3.COM

Erdoğan, 5 belediyede MHP'li adayları destekleyeceklerini söylerken tanıtılan isimler ve aday gösterildikleri ilçeler şöyle:

Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci
Balçova - Evrim Özen
Bayındır — Uğur Demirezen
Bayraklı — Ali Aslan
Bergama — Hakan Koştu
Beydağ - Ogün Asil Aydoğdu
Bornova — Reşat Gençtürk
Buca — Mustafa Arslan
Çiğli — Okan Korkmaz
Gaziemir — Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe — Burcu Dereci
Karabağlar — Bilal Doğan
Karaburun — Ferhan Eroğlu
Karşıyaka — Ayda Maç
Kemalpaşa — Arif Uğurlu
Kınık - Sadık Doğruer
Kiraz — Saliha Özçınar
Konak - Melek Eroğlu
Menderes — Bülent Soylu
Menemen — Durmaz Bayraktar
Ödemiş - Münir Bezmez
Seferihisar — Hamit Nişancı
Selçuk — Osman Başterzi
Tire — Selman İçelli
Torbalı — Adnan Yaşar Görmez
Urla — Adıgüzel Demirel

AKP TARAFINDAN DESTEKLENECEK MHP'Lİ ADAYLAR

Aliağa - Serkan Acar
Çeşme - Sema Aydın 
Dikili - Buğra Akın 
Foça - Serdar Mersin
Narlıdere — Süleyman Kocabıyık


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP İzmir adaylarını açıkladı, 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı Sonraki Haber >>

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:52