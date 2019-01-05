AKP İzmir adaylarını açıkladı, 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Erdoğan, 5 belediyede MHP'li adayları destekleyeceklerini söylerken tanıtılan isimler ve aday gösterildikleri ilçeler şöyle:
Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci
Balçova - Evrim Özen
Bayındır — Uğur Demirezen
Bayraklı — Ali Aslan
Bergama — Hakan Koştu
Beydağ - Ogün Asil Aydoğdu
Bornova — Reşat Gençtürk
Buca — Mustafa Arslan
Çiğli — Okan Korkmaz
Gaziemir — Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe — Burcu Dereci
Karabağlar — Bilal Doğan
Karaburun — Ferhan Eroğlu
Karşıyaka — Ayda Maç
Kemalpaşa — Arif Uğurlu
Kınık - Sadık Doğruer
Kiraz — Saliha Özçınar
Konak - Melek Eroğlu
Menderes — Bülent Soylu
Menemen — Durmaz Bayraktar
Ödemiş - Münir Bezmez
Seferihisar — Hamit Nişancı
Selçuk — Osman Başterzi
Tire — Selman İçelli
Torbalı — Adnan Yaşar Görmez
Urla — Adıgüzel Demirel
AKP TARAFINDAN DESTEKLENECEK MHP'Lİ ADAYLAR
Aliağa - Serkan Acar
Çeşme - Sema Aydın
Dikili - Buğra Akın
Foça - Serdar Mersin
Narlıdere — Süleyman Kocabıyık