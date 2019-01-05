Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren zanlı yakalandı /05 Ocak 2019 18:33

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren zanlı yakalandı

Ukrayna'da Türk kızları öldüren katil zanlısı İstanbul Pendik'te babasının mezarı başında yakalandı.

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Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalanan katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Ukrayna'da öğrenci olan 20 yaşındaki Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 2 Ocak günü birlikte kaldıkları evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ukrayna polisi, cinayeti Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşının işlediğini belirledi. Cinayeti işlediği iddia edilen Hüsnü Can Ç.'nin Türkiye'den Ukrayna'ya gittiği olaydan 2 gün sonra İstanbul'a döndüğü belirlendi. Ukrayna güvenlik güçleri İnterpol üzerinden Türk Polisi ile irtibata geçti. Hüsnü Can'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler şüpheliyle ilgili Pendik'te iki adrese ulaştı. Hüsnü Can Ç. adreslerde bulunamadı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin izine Kurtköy Mezarlığı'nda ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu.
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