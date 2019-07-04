Enerji devlerinde büyük çöküş

Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncularından Bereket Enerji Grubu, borçlarının yeniden yapılandırılması için bankalarla el sıkıştı.







Şirket bankalarla yaptığı pazarlık sonucu yenilenebilir enerjideki 1.156 megawattlık (MW) kurulu gücünü önümüzdeki yıl halka arz edecek. Şirketin bu süreçte hedefinde dev yatırım fonlarının yeşil enerjiye ayırdığı kaynaklar var.





Son günlerde yüksek borçluluk oranları ve ödenemeyen krediler ile gündeme gelen enerji sektöründe yeni gelişmeler yaşanıyor.





4,6 MİLYAR DOLAR BORCU ÖTELEDİ





Çok sayıda şirket bankalarla borçlarını yeniden yapılandırma pazarlığına devam ederken sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Bereket Enerji 9 banka ile 4,6 milyar dolarlık borç yapılandırması konusunda anlaştı.





Bu, enerji sektöründeki en büyük yeniden yapılandırma tutarı olurken Bereket Enerji’nin bankalarla pazarlığından yenilenebilir enerjideki tüm portföyünü halka arz etme kararı çıktı.