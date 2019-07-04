Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya 6 ayda 5 bin iltica başvurusu yapıldı /04 Temmuz 2019 20:31

Almanya'ya 6 ayda 5 bin iltica başvurusu yapıldı

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı yılın ilk yarısında 2018'e göre artış gösterdi. Türkiye en fazla iltica başvurusu yapan beşinci ülke konumunda.

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Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında Almanya'ya toplam 72 bin 953 iltica başvurusu yapıldı. Türkiye ilk altı ayda en fazla başvuru yapan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. En fazla başvuru yapılan ilk dört ülke sırayla Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan oldu.

Bu dönemde Türkiye'den Almanya'ya 4 bin 969 iltica başvurusu yapıldı. 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı 4 bin 329 olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark yüzde 15'lik bir artışa tekabül ediyor.

Haziran‘da Türkiye üçüncü sırada

Verilere göre Türkiye'den Almanya'ya Nisan ayında 729, Mayıs ayında 989 ve Haziran ayında ise 751 kişi sığınma başvurusu yaptı. Türkiye Haziran ayında en fazla iltica başvurusu yapan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden bu yana Almanya'ya iltica başvuruları ciddi oranda artış kaydetti. Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (Bamf) verilerine göre 2016'da başvuru sayısı 5 bin 742‘den, 2017'de 8 bin 483‘e, 2018'de ise 10 bin 655'e yükselmişti.
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