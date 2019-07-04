Chelsea'nin yıldızı yuvaya döndü

Lampard, "Chelsea’ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Herkes bu kulübe ve paylaştığımız tarihe olan sevgimi biliyor. Çok çalışmak ve Chelsea’ye daha fazla başarı getirmek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.







Futbolculuk döneminde Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti.





Chelsea tarihinde en fazla gol atan isim olan Lampard, 2001-2014 arasında tüm kupalarda 211 gol atarken, Chelsea formasıyla Premier Lig’de en fazla gol atan ve asist yapan isim olma unvanını da koruyor.