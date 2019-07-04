Samanyolu Haber /Spor / Chelsea'nin yıldızı yuvaya döndü /04 Temmuz 2019 20:07

Chelsea'nin yıldızı yuvaya döndü

Chelsea, eski futbolcusu Lampard'ı takımın başına getirdi. 3 yıllık sözleşme imzalandı.İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, teknik direktörlüğe efsane futbolcularından Frank Lampard’ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun ve şanlı kariyeriyle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından Lampard, 3 yıllık kontratla Stamford Bridge’e geri döndü.” ifadesi kullanıldı.

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Lampard, "Chelsea’ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Herkes bu kulübe ve paylaştığımız tarihe olan sevgimi biliyor. Çok çalışmak ve Chelsea’ye daha fazla başarı getirmek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti. 

Chelsea tarihinde en fazla gol atan isim olan Lampard, 2001-2014 arasında tüm kupalarda 211 gol atarken, Chelsea formasıyla Premier Lig’de en fazla gol atan ve asist yapan isim olma unvanını da koruyor.
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