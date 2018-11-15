Enerji devi doğalgaz santralini kapatıyor

Aksa Enerji, 115 megawatt kurulu güçteki Manisa Doğalgaz Santrali'nin üretim lisansının iptal edilmesi için EPDK'ya başvurdu.





Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır" denildi.





Patronlardunyasi.com'un haberine göre Aksa'nın Manisa Doğalgaz Santrali’ni yurt dışına götürebileceği belirtiliyor. Ancak henüz bir ülke belirlenmiş değil.





Yurt dışında üç santrali var







Aksa Enerji, daha önce de verimliliği düşük doğalgaz ve fuel oil ile çalışan santrallerini kapatarak yurt dışına taşımıştı.





Şirketin halen Madagaskar, Gana ve Mali'de işettiği üç santral bulunuyor. Aksa Enerji yurt dışındaki bu santrallerinde ürettiği elektriği garantili fiyattan ilgili ülkelerin bu konuyla görevli şirketlerine satma hakkına sahip.





Söz konusu santraller döviz cinsinden gelir elde ettiği için Aksa Enerji'nin bilançosuna olumlu katkıda bulunuyor.