''Gökçek Erdoğan'la gizlice görüştü... Ankara'dan aday gösterilmeye çok yakın''

Orhan UĞUROĞLU / Yeniçağ Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü



Erdoğan-Gökçek buluşması





Bir yıldır hiç görüşmeyen Erdoğan ve Gökçek bir hafta önce buluştular.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "metal yorgunluğu" gerekçesi ile istifasını istediği Melih Gökçek'i görüşmeye davet etti.





Hayır, Beştepe'deki saraya değil, AKP Genel Merkezine değil. Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşkü'ne davet etti Melih Gökçek'i.Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan. Hatta görüşme sırasında Gökçek'e de bu konuda açıklama yapmamasını önerdiğini söyleyebilirim.





Peki, Erdoğan ve Gökçek 1,5 saat süren görüşmede neler konuştular.Görüştükleri ana konu elbette yerel seçim oldu.





Gökçek görüşmenin başında Erdoğan'a AKP'nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP'den de ayrılmayacağını vurguladı.Devlet Bahçeli ile görüşmediğini ve kendisine MHP'den resmî bir teklif de gelmediğini vurgulayan Melih Gökçek'in, "Sayın Cumhurbaşkanım siz her ne kadar yerel seçimde AKP ile MHP ittifakına gerek duymuyorsunuz ama benim yaptırdığım anketler ve gözlemlerim bu ittifakın çok yararlı olacağını gösteriyor" dediğini öğrendim.





Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan'a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan'ın buluşmasının en önemli sonucu şudur:Melih Gökçek, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeye çok yakın.





Şimdi diyeceksiniz ki; "Mehmet Özhaseki adı neredeyse kesinleşmedi mi?"





MHP'nin Gökçek'i aday göstermeyi düşündüğü günlerde AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şu açıklamayı yapmıştı:





"Melih Bey'le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Melih Bey bizim 20 küsur yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği 'ben AK Partiliyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim' dedi.





"Gökçek'in bu açıklaması Erdoğan ile aralarındaki buzların erimesine ve bir hafta önce de ikilinin buluşmasına neden oldu.





Özhaseki'nin adı Ankara için gündeme gelince Gökçek de destek verdi.Ancak AKP'nin de Erdoğan'ın yaptırdığı anketlerde de Özhaseki değil Melih Gökçek en çok oyu alıyordu.





Erdoğan-Gökçek görüşmesi haberini aldığım önceki gece yarısı Ankara siyasetinin etkili isimlerinden eski milletvekili ve AKP'li arkadaşım, "Özhaseki adı Ankara'da tutmadı" diyerek gerekçelerini anlattı.





Şimdi gelelim sözün özüne.





Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AKP tarafından yeniden aday gösterilmeye çok yakın.





3 yıl kuralı mı?





Güldürmeyin beni Gökçek 1 yıl ara verdi ya...1 Kasım 2018'de yazdım ya...





Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmeyi göze alamaz ve AKP'nin adayı olarak Melih Gökçek'i gösterir...





Erdoğan-Gökçek buluşmasından sonra Erdoğan'ın şu sözünü bir kez daha hatırlatayım:





"Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum."



