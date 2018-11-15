Bağdat Caddesi boşalıyor

Yönetim Kurulu Başkanvekilliği’ni Demet Çetindoğan Sabancı’nın yaptığı Demsa Group bünyesindeki lüks giyim mağazası Brandroom Bağdat Caddesi’ndeki mağazasını kapattı.





Demsa Group İnsan Kaynakları Bölümü’nden yapılan açıklamada yüksek kira bedelleri nedeniyle mağazanın kapandığı bildirildi. Mağazada çalışan 19 personele farklı şubelere geçme teklifi yapıldı. Personellerden 9’u bu görevi kabul etti.





Yapılan açıklamada görevi kabul etmeyen 10 çalışanın tazminatlarının ödeneceği açıklandı.





Demsa’dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:





Brandroom Suadiye mağazası yüksek kira bedeli sebebiyle, şirket yönetim kararı doğrultusunda 22 Kasım 2018 tarihinde kapanması planlanmıştır. Şirketimiz dahilinde diğer mağazalarımızda kapanma veya yer değişikliği öngörülmemektedir.





MAĞAZALARA GEÇİŞ SEÇENEĞİ SUNULDU





Brandroom Suadiye mağazası Kapanma kararı alındığı tarih itibariyle, personellere ihbar sürelerine uygun olarak mağazanın kapanacağı bilgisi verilerek, açık olan uygun pozisyonlarda, özlük haklarında hiçbir değişikliğe gidilmeden, birden fazla mağazaya geçiş seçeneği sunulmuştur.





Çalışanlarımızdan 9 personel farklı mağazalarımızda görev yapmayı kabul ettiler. 10 çalışanımız görevlendirildikleri şubelere geçiş yapmayı kabul etmediler. Çalışmayacaklarını beyan ettiler bu nedenle kanundan doğan tüm yasal hakları ödenerek iş akidleri geçerli nedenle mağaza kapanışı ile feshedilecektir. İş arayan çalışanlara firmamız iş arama izinleri kullandırılmıştır. İşin mahiyeti doğrultusunda iş arama izinlerini kullanamayan çalışanlarımızın yasa da belirtildiği şekli ile ödemeleri yapılacaktır.





Sözcü

