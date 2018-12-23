Endonezya'da 'volkanik tsunami': Ölü sayısı 222'ye ulaştı

Tsunaminin, Anak Krakatoa yanardağının patlaması sonrası tetiklenen, yeraltı toprak kaymalarının sonucu oluştuğu düşünülüyor.



Yetkililer, Türkiye saati ile Cumartesi günü 17:30 sıralarında yaşanan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtiyor.

BBC muhabiri Rebecca Henschke, yalnızca Lampung bölgesindeki ölü sayısının yüzlerce olabileceğini bildiriyor.

Merkezin sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, halen kayıp durumda olan 22 kişinin bulunduğunu açıkladı.



Ülkedeki afet koordinasyon merkezi, yeni tsunami oluşabileceği ihtimaline karşı, halka sahil şeridinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Ölümcül dalgaların vurduğu bölgeler arasında Java Adası'nın önemli tatil merkezlerinden Tanjung Lesung da bulunuyor.





Tsunami öncesi herhangi bir uyarı yapılamamış olmasının da doğal afetin etkilerini artırdığı kaydediliyor.