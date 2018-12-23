Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da 'volkanik tsunami': Ölü sayısı 222'ye ulaştı /23 Aralık 2018 15:47

Endonezya'da 'volkanik tsunami': Ölü sayısı 222'ye ulaştı

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda yaşanan tsunami sonucu en az 222 kişi hayatını kaybetti, 843 kişi de yaralandı.

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunaminin, Anak Krakatoa yanardağının patlaması sonrası tetiklenen, yeraltı toprak kaymalarının sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Yetkililer, Türkiye saati ile Cumartesi günü 17:30 sıralarında yaşanan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtiyor.

BBC muhabiri Rebecca Henschke, yalnızca Lampung bölgesindeki ölü sayısının yüzlerce olabileceğini bildiriyor.



Merkezin sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, halen kayıp durumda olan 22 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Ülkedeki afet koordinasyon merkezi, yeni tsunami oluşabileceği ihtimaline karşı, halka sahil şeridinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Ölümcül dalgaların vurduğu bölgeler arasında Java Adası'nın önemli tatil merkezlerinden Tanjung Lesung da bulunuyor.

Tsunami öncesi herhangi bir uyarı yapılamamış olmasının da doğal afetin etkilerini artırdığı kaydediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Endonezya'da 'volkanik tsunami': Ölü sayısı 222'ye ulaştı Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Patlama anı kameralara yansıdı

Patlama anı kameralara yansıdı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:36:25