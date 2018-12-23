Washington Post: Trump ve Erdoğan'ın Suriye görüşmesi 'felakete' neden oldu





Washington Post'un haberine göre, 14 Aralık'ta Türkiye ile ABD liderlerinin telefon görüşmesi sırasında Erdoğan Trump'a, daha önce teröristlere karşı zafer kazandıklarını açıklamış olduğu halde neden ABD'nin Kürtlere hâlâ silah tedarik etmeye ve onları desteklemeye devam ettiğini sordu.









Bunun üzerine Trump, "Biliyor musunuz, o (Suriye) sizindir. Ben gidiyorum" yanıtını verdi.

Haberde, Trump'ın geçen çarşamba ABD'nin tek amacının teröristlerle mücadele olduğunu kaydederek IŞİD'e karşı zafer kazandıklarını ve Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurmasının, ABD'nin içinde karmaşık tepkilerle karşılandığı kaydedildi.





Habere göre, Trump'ın kararı Kongre'nin çoğu üyesi tarafından gerçek bir 'felaket' ve 'Suriye topraklarındaki Rusya ve İran'a teslim olma' şeklinde değerlendirildi.





Gazete, bu kararın ayrıca Trump'ın bir süre önce Suriye konusunda çözüm üretmesi için birkaç ay süre verdiği ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifasına da yol açtığını ifade etti.





Medyada yer alan haberlere göre Mattis ve diğer danışmanlar Trump'ı askerleri Suriye'den çekme kararından vazgeçirmeye çalıştı, fakat ABD Başkanı oradaki askeri varlığın ‘bir servete' mal olduğunu söyledi.