Endonezya'da timsahlara intikam saldırısı: Köylüler 292 timsahı öldürdü





Yetkililerin Reuters'a verdiği bilgiye göre, timsah katliamını tetikleyen olayda, 48 yaşındaki bir köylünün hayvanlarına ot toplama için timsah çiftliğine girdiği, ardından da timsah saldırısında öldü.









Ardındna köylüler, timsah çiftliğini bastı. Köylülerden Enoas Barmala, timsahların öldürülmesini savunurken, "Bence bizim yaptığımız gayet doğruydu. Bu hayvanların köye bu kadar yakın bir yerde tutulması yanlış" dedi.





Aimas Karakolu Başkomiseri, Emiy Fenetyruma ise olayların aniden alevlendiğini anlatırken, "Biz durdurmaya çalıştı ama geldiğimizde olan olmuştu" açıklamasını yaptı.





Yeni Gine timsahlarının beslendiği çiftliğin, timsahları koruma amacıyla 2013 yılında ruhsat aldığı ifade ediliyor. Ruhat verilirken timsahların köylüleri rahatsız etmemesi şartının konduğu belirtiliyor.