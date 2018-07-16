Ünlü Alman Gazetesi Die Welt, Türköne'yi yazdı:'Yargı süreci eşsiz bir hukuk skandalı'

Gazete "Türköne'nin yargı süreci eşsiz bir hukuk skandalı. Siyaset bilimcisi, köşe yazarı ve siyasi aktivist olan Türköne, darbe teşebbüsünden hemen sonra hükumet tarafından kapatılan ‘Zaman’ gazetesinde yazıyordu." yorumunda bulundu.





Her gün hapisteki bir gazetecinin portresini yayımlayan Alman Die Welt gazetesi, bugün sayfalarını Zaman’ın eski yazarı Mümtaz’er Türköne’ye ayırdı. Gazetede Türköne’ye ilişkin çıkan haber şöyle:





“WELT gazetesi muhabiri Deniz Yücel türk hapishanesinden çıktı fakat yüzlerce muhalif hala içerde.





Biz onları unutmuyoruz ve onların kaderlerini hatırlatıyoruz. Bugün: Mümtaz’er Türköne.





Mümtaz’er Türköne’nin yargı süreci eşsiz bir hukuk skandalı. Siyaset bilimcisi, köşe yazarı ve siyasi aktivist olan Türköne, darbe teşebbüsünden hemen sonra hükumet tarafından kapatılan ‘Zaman’ gazetesinde yazıyordu.





2008 yılında kapatılması gündeme gelen Tayyip Erdoğan’ın AKP’sini savunan eski üniversite profesörü Türköne buna rağmen kanlı darbe teşebbüsünün hemen ardından 2016 yılında binlerce meslektaşı gibi hapise atıldı. Çoğu meslektaşına öne sürüldüğü gibi kendisinede terörist bir yapıya üyelik iddia ediliyor.





İki sene süren araştırma ve hukuksal süreç hakkında belge elde eden ‘Stockholm Freedom Center’ ‘polis’in sorgusu ve savcı’nın iddianamesi baştan sonra hukuksal skandal. Türkiye’deki savcılara göre AKP’ye karşı olmak bile yeterli bir suç’ sözlerini yazdı.





‘Aynı savcılar, muhalif yazarların yazmadığı satırları onların yazdığını iddia ediyor veya bazı cümlelerin anlamını kasten suç olacak şekilde değiştiriyor’ tespitinde bulunan organizasyon, Türköne’nin savunmasında savcı Cem Üstündağ’ın serbest bırakılmasını talep ettiğini de yazdı.





İddianamede 10 yazı olmasına rağmen duruşmada 23 yazı hakkında savunma yapan Türköne Temmuz 2018’de bütün savunmalara rağmen 10 yıl 6 ay hapise mahkum edildi.



