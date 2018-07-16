Samanyolu Haber /Gündem / CHP yönetiminden imzacılara ilk tepki /16 Temmuz 2018 15:15

CHP yönetiminden imzacılara ilk tepki

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların yeterli sayıya ulaşamayacağını söyledi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan , CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay talebi ile imza toplamaya başlamasını değerlendiren Tezcan, “Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay’ın doğru olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var. Yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağını 15 gün içerisinde görürüz. Tüzüğün dışında adım atmayacağız” diye konuştu.

GAYE USLUER'İN ELEŞTİRİLERİ

CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in "Göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı Cumhuriyet'i layığıyla savunamadık", "Süreç iyi yönetilemediği için derin hayal kırıklıkları yaşandı" şeklindeki eleştirileri sorulan Tezcan, şöyle konuştu:

Tek adam rejiminin nasıl geldiği belli arkadaşlar. Nasıl mücadele ettiğimiz de belli. O sözü söyleyen arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Referandum sürecinde çok kararlı bir mücadele ile bütün kesimleri bir araya getirmeye dönük bir mücadele yürüdü. Sonuç itibariyle Türkiye'nin geldiği nokta budur. Bu meseleyi parti içi mücadelenin aracı haline getirmek çok insaflı olmasa gerek. Tek adam rejimine karşı mücadeleyi yükseltmenin yollarını aramalıyız. Bu çabaların çok uygun olmadığını düşünüyorum
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