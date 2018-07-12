Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! /12 Temmuz 2018 08:52

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi. Yetkililer, depremde şu ana kadar herhangi bir mal veya can kaybının olduğuna ilişkin bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

SHABER3.COM

Endonezya'da merkez üssü Batı Açe eyaletinin 13 kilometre güneydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Bölge yetilileri depremde şu ana kadar herhangi bir mal veya can kaybının olduğuna ilişkin bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Pasifik Tsunami Merkezi, tsunami alarmı vermedi.

Endonezya'da 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Sonraki Haber >>

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:54