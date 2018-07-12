Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'da merkez üssü Batı Açe eyaletinin 13 kilometre güneydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.





Bölge yetilileri depremde şu ana kadar herhangi bir mal veya can kaybının olduğuna ilişkin bir bilginin ulaşmadığını belirtti.





Pasifik Tsunami Merkezi, tsunami alarmı vermedi.





Endonezya'da 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.