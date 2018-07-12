Samanyolu Haber /Gündem / 24 kişinin hayatını kaybettiği trenin makinisti konuştu... Gömüldü ve sıçradı /12 Temmuz 2018 08:50

24 kişinin hayatını kaybettiği trenin makinisti konuştu... Gömüldü ve sıçradı

24 yolcunun hayatını kaybettiği, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili savcıya ifade veren makinist Suat Şahin, “Raylardan geçerken bir anda tren yere gömüldü ve sıçrama yaptı” dedi. Şahin, menfezle ray arasındaki toprak boşalmasının sistem bilgisi olmadan bilmenin mümkün olmadığını ifade ederken "Bu kontrolü yol bekçisi yapar" dedi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen ve 24 kişinin ölümüne yol açan trenin makinisti Suat Şahin, savcıya ifade verdi.

'HEMEN TRENİ DURDURDUK AMA…'

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Şahin, savcıya şunları anlattı:

“8 Temmuz’da saat 08.40’da İstanbul Halkalı’dan makinist Halil Altınkaya ile birlikte treni hareket ettirdik. Son istasyon Uzunköprü’ye saat 12.02’de vardık, yolcuları indirdik. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra saat 15.40’da Halkalı’ya gitmek için yola çıktık. 17.00 sıralarında demiryolunun 162’nci kilometresinde tren yere gömüldü ve sıçrama yaptı. Hemen treni durdurduk ama kaza meydana geldi.


'TARAFIMIZA OLAĞANDIŞI BİLGİ GELMEDİ'
Yola çıkarken, bir kısıtlama bilgisi yoktu. Sorun olduğunda riskli bölgelerde hız sınırlaması olabileceği gibi trafik kontrol sistemi kırmızı sinyal vererek, geçiş izni vermemektedir. Tarafımıza olağan dışı bilgi gelmemiştir. Menfezle ray arasındaki toprak boşalmasını sistem bilgisi olmadan bilmemiz mümkün değil, bu kontrolü yol bekçisi yapar. Bakım ve zemin etüdü çalışmaları da diğer görevlilerce yapılır.

'SIKINTIYI ÜZERİNDEN GEÇERKEN FARK ETTİK'

Treni durdurmak için sert bir fren atmam doğru bir harekettir. Çünkü en hızlı ve en güvenilir şekilde durdurma yöntemlerinden birisi budur. Sıkıntıyı üzerinden geçerken fark ettik. Ancak treni durdurma mesafesi 700-1000 metre arasındadır. Kazaya sebebiyet verecek başka bir etken olamaz. Çünkü rayın altı yağış nedeniyle oyulmuş ve üzerinden geçen trenin ağırlığı neticesinde kaza oluşmuştur.”
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