Samanyolu Haber /Teknoloji / Dikkat! Twitter'ın yeni uygulaması büyük takipçi kaybettirecek... /12 Temmuz 2018 08:55

Dikkat! Twitter'ın yeni uygulaması büyük takipçi kaybettirecek...

Sosyal medya devi Twitter, bir süredir robot hesaplara savaş açmıştı. Geliştirilen algoritmayla robot hesaplar Twitter tarafından otomatik olarak kapatılıyordu.

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Sahte hesapların önüne geçmek isteyen Twitter, üyelik koşullarını ağırlaştırmış, yeni hesap açmak isteyenlerin telefon numarasıyla doğrulama yapmak zorunda kalmasını sağlamıştı.

Twitter'dan son yapılan açıklamaya göre ise Twitter artık kilitli hesap sayısını toplam takipçi sayısından düşürecek. Shiftdelete sitesinde yer alan habere göre Twitter’ın bir güvenlik prensibi olarak olağan dışı bir durum ile karşılaşıldığında şifre değişikliğine zorladığı hesaplar kilitleniyor. Hesabın hala sahibinde olduğunu belirlemek amacıyla hesap sahibi ile iletişime geçiliyor.


Hesap ile ilgili bir sorun olmadığı onaylanana kadar ise hesap kilitli olarak tutuluyor. Spam veya bot hesaplardan farkı ise bu kilitli hesapların gerçek kişiler tarafından oluşturulmuş olması. Twitter tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte, takipçi sayılarının daha güvenilir olması için, bu kilitli hesapların artık toplam takipçi sayısı arasında gösterilmeyeceği duyuruldu.

Hesapların çoğunda 4 veya 4’ten daha az bir takipçi sayısında azalma görüleceği belirtiliyor. Ancak çok takipçili hesaplarda bu sayının çok daha fazla olması bekleniyor. Yeni uygulama ise önümüzdeki günlerde devreye girecek.

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