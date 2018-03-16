Samanyolu Haber /Gündem / En yaşlı tutuklulardan Şahin Alpay 88 kez doktora çıkmak zorunda kaldı /16 Mart 2018 10:17

En yaşlı tutuklulardan Şahin Alpay 88 kez doktora çıkmak zorunda kaldı

Cezaevindeki en yaşlı tutuklulardan olan ve AYM'nin tahliye kararına rağmen cezaevinde rehin tutulan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Şahin Alpay'ın rahatsızlıkları sebebiyle 88 kez doktora gittiği açıklandı

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün notuna göre Alpay, görüş hakkının yanmaması için 28 kere hastaneye gitmedi.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, partilerin seçim ittifakı yapabilmesinin önünü açan yasanın görüşmelerinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e 74 yaşındaki gazeteci Şahin Alpay’ın durumunu sordu.

Bakan Gül'ün Çakırözer’e verdiği nota göre Alpay, 31 Temmuz 2016 ile 8 Mart 2018 arasında tansiyon, şeker, kolesterol, uyku apnesi gibi çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 88 kez kurumun aile hekimine gitti. 

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Alpay, görüş hakkının yanmaması için 28 kez hastane sevkine gitmedi. 
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