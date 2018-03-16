İstanbul deprem tehlike haritası 22 yıllık çıktı

Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği iki günlük Uluslararası Avcılar Sempozyumu dün başladı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, sempozyumda yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi'nin hareketli bir yer olduğunu belirterek, "Büyük bir depremle karşılaşacağız. Buna hazırlanmamız lazım" dedi.







Eyidoğan, "Marmara Denizi çevresinde deprem enerjisi birikiyor. Bunun önümüzdeki 20-30-40 yıl içinde olma olasılığı giderek artıyor, 7 ve daha büyük bir depremle karşılaşma olasılığı çok yüksek" diye konuştu.







Cumhuriyet'ten Hazan Ocak'ın haberine göre, sempozyumda, "Avcılar ve çevresinin deprem tarihi ve gelecekteki tehlikeler hakkındaki öngörüler" adlı bir sunum yapan Prof. Eyidoğan, kendisine sürekli, "Hocam deprem olacak mı?" diye sorulduğunu söyledi.





'DEPREMLERDE EN FAZLA İNSAN KAYBINA NEDEN OLAN ÜLKELER ARASINDA 9. SIRADAYIZ'





Eyidoğan, "Bu sorunun cevabı evet. İstanbul'da deprem olacak. Ona göre hazırlanmalıyız. Depremi engellemek elimizde değil ama kayıplarımızı azaltmak elimizde" dedi.







1900 ve 2016 yılları arasında en fazla deprem yaşanan ülkeler arasında 4. sırada olduğumuzu anımsatan Eyidoğan, "Depremlerde en fazla insan kaybına neden olan ülkeler arasında da 9. sıradayız" ifadesini kullandı.





Sempozyumda Deprem Tehlike Haritası'nın 22 yaşında olduğuna dikkat çekildi. Haritanın yenilendiğine ancak bakanlıkta beklediğine dikkat çeken bilim insanları, "Gökdelenler deprem yönetmeliksiz yapılıyor" dedi.