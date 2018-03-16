Özel sektörün borcu 225 milyar dolara çıktı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s özel sektörün dış borcundaki artışın sürdüğüne ve bunun TL’yi zayıflattığına dikkat çekerek 9 Mart’ta Türkiye’nin kredi notunu Kosta Rika ile aynı seviye olan Ba2’ye indirmişti.







DOLAR, EURO, STERLİN VE FAİZ YÜKSELİŞTE







Not indiriminden sonra cari açığın 51,5 milyar dolara çıkmasının da etkisi ile Türk Lirası’nın değer kaybı yeniden hızlandı. Dolar/TL bugün 3.90 TL’nin eşiğine gelirken, euro 4.82 TL rekorunu kırdı.





Tarihi zirveyi 5.4520’ye çıkaran İngiliz sterlini 5.4410 TL’den işlem gördü. Döviz sepeti (1 dolar+1 euro) tarihi rekoru 4.3596 TL seviyesine taşıdı.





Hazine iki yıllık tahvil faizi de yüzde 13,90 seviyesine yükseldi.





İstanbul Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 165,5 TL oldu. Çeyrek altın 272,46 TL’den satılıyor.