Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yunan siyasetçiden ilginç sözler

Özellikle terör tanımı sebebiyle Türkiye'den Avrupa'ya vizesiz seyahat izni vermeyen AB'de Yunan siyasetçiden ilginç bir çıkış geldi.





Temmuz ayında vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alınan Türkiye'yle ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti öncesi 'Türkiye ile AB arasında süren vizesiz seyahat konusunda müjdenin yakında verilebileceğini' söyledi.





Uluslararası İşbirliği Platformu'nun bu yıl 8. kez düzenlediği Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Avramopoulos şunları söyledi:





"Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz ve Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati müjdelemek istiyoruz kısa süre içinde. Bunun sorumlusu benim zaten. Artık son düzlüğe girdik. Türkiye ile yakın çalışıyoruz, yakın bir iş birliği içinde ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vizelerin kalkması gerçekleştiğinde insanların daha çok temas halinde olmasını sağlayacak, ortaklığımızı daha da güçlendirecek."





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini dört gözle beklediğini söyleyen Avramopoulos'un açıklamasının aksine Temmuz ayında vizesiz seyahati de kapsayan, ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek amaçlı görüşmeler askıya alınmıştı.





Yine geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu, hukuk dışı yönetim sebebiyle Türkiye'ye mali yardımı azaltma kararı almıştı