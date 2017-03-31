Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı 'kral' yapacağız o da dilediği gibi yönetecek! /31 Mart 2017 19:19

Erdoğan'ı 'kral' yapacağız o da dilediği gibi yönetecek!

Evet’ çadırında yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Röportajın yapıldığı ‘Evet’çi bir kadın başkanlık sistemini anlatırken kraliyetten örnek verdi.

Erdoğan'ı 'kral' yapacağız o da dilediği gibi yönetecek!


Kadın başkanlık sistemini şöyle anlattı:

“Bilirsiniz, dünyada da kanıtlanmış bir şeydir; Kraliyetler hep demokratik olarak gösterilir. Yani sistem rejimle değişmiyor. Özellikle Cumhuriyet yine aynı şekilde kalıyor. Bunu bilmiyor insanlar. Ama sistemi değiştirerek şunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela Kraliyet’te nasıl yürüyor çünkü bürokrasi yok. Adam oyunu verdiği zaman halkın seçtiği bir kralım ben diyor. Halk buna karar verdi dolayısıyla onların istediği şeyi getirebilirim diyor. Ve bürokratik aşamaları geçerek, kendi işine odaklanıyor. Mevcut sistemde başbakan yok, istediğimiz sistemde başbakan yok. Herkesin söylediğine göre başbakanla cumhurbaşkanı kavga etmeyecek. Bence daha önemli bir şey var başbakan bakanlara emir veriyordu. Mesela mevcut sistemde Ak Parti var. Ak Parti diyordu ki bakana benim politikam var buna uymak zorundasın diyordu. Ama şimdi öyle diyemeyecek. Çünkü bir başbakanı yok. Ak Parti’nin bir başbakanı olmadığı için, işini gerçek anlamda yapan bakanlar, bakanlıklara geldiği için herkes prensipli bir şekilde işine yönelecek.”
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