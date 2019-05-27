Ankara Emniyeti’nde işkence iddiaları 'Gözaltındaki diplomatlara işkence yapılıyor'

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, akşam saatlerinde çarpıcı ve önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Gözaltı ve tutuklama sürecindeki kötü muamele, işkence ve insan hakları ihlallerini yakından takip eden Gergerlioğlu, “ANKARA EMNIYETINDE İŞKENCE IDDIALARI VAR..! Ankara Mali subesinde gozaltinda olan eski disisleri calisanlarina cop sokma dahil agir iskenceler edildiği iddiaları var. Gozaltinda yaklasik 100 kisi varmış. Konu hakkında @TC_icisleri bir açıklama yapmalı.! Türkiye nereye gidiyor??” yazdı.













DIŞİŞLERİ MENSUPLARINA OPERASYON YAPILMIŞTI





Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dışişleri Bakanlığında çalışan 249 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 105'i gözaltına alınıp Ankara Emniyetinde sorgulanmaya başladı. Sorgulananlardan 4 diplomat avukatları aracılığı ile ağır işkence gördüklerini dile getirdiler. Gergerlioğlu'nun sosyal medyada gündeme getirdiği işkence iddiaları sadece bu kişileri kapsamıyor. Aynı soruşturma kapsamında 'İtirafçı' adı altında ifade veren iki şüphelinin ifadesini diğer 105 kişi ye de onaylatmak için emniyette ağır işkence yapıldığı geren haberler arasında. İşkence yapanlar arasında polislerin yanı sıra MİT mensubu olduğu öğrenilen kişilerinde olduğu da iddia ediliyor







