Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'deki gruplar Putin ve Esad'a karşı Türkiye'den yardım istiyor /28 Mayıs 2019 11:04

İdlib'deki gruplar Putin ve Esad'a karşı Türkiye'den yardım istiyor

Suriye’de Esad rejiminin 3 hafta önce, güneyine kara harekatı başlattığı İdlib’de rejim karşıtı muhaliflerden Türkiye’ye çağrı geldi.

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Rusya'nın desteğiyle İdlib'i bombalayan Esad güçleri, bir çoğu Türkiye'nin gizli ve açık olarak desteklediği örgütlere yönelik operasyon yapıyor. İki ülke tarafından terörist kabul edilen grupların liderlerinden Fawaz Hilal, Ankara’nın bölgeyi daha büyük bir saldırıdan koruması gerektiğini söyledi. Muhalif komutan, Rusya destekli Suriye hükümeti güçlerinin, kuzeybatıda rejim karşıtı gruplara ait mevzileri delmeleri halinde, Türkiye sınırına doğru ilerleyebileceğini söyledi.

Amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre İdlib’de son birkaç aydır yürütülen operasyon, Beşar Esad ve düşmanları arasındaki savaşta, geçen yıl yaz aylarından bu yana yaşanan en ciddi çatışma. Rejimin Rusya’nın desteğiyle gerçekleştirdiği hava saldırıları ve varil bombalı saldırılar sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 250 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

El Kaide’nin Suriye uzantısı olarak nitelenen Heyet Tahrir El Şam’ın idari kanadı konumundaki Kurtuluş Hükümeti’nin başında bulunan Fawaz Hilal, İdlib’de toplanan rejim karşıtı grupların olası bir katliama direneceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Fawaz Hilal “Bu korkunç saldırı çok şiddetli bir savaş. Rejimin Hama’nın kuzeyinde ve İdlib’in güneyinde mevzilerimizi kırması halinde, sınır hattına varana kadar durmayacaklardır” diye konuştu.

Fawaz Hilal “Bu saldırının püskürtülmesi konusunda hepimiz endişeliyiz” dedi. Merkezi ABD’de bulunan sivil toplum kuruluşu Tıbbi Bakım ve Yardım Örgütleri Birliği’ne göre, bombardımanda 28 Nisan’dan bu yana 229 sivil öldü ve 727 kişi de yaralandı. Rejimin başlattığı operasyonun daha çok güneydeki bölgeleri hedef alması sebebiyle, hayatın normal seyrinde devam ettiği İdlib’deki ofisinden haber ajansı Reuters’a konuşan Hilal “Bu askeri operasyona rağmen iyimseriz. İyimser olmasak bugün burada olmazdık” dedi.

Bölgenin savunmasına katılan diğer muhalif gruplar arasında Türkiye destekli gruplar da var. Üst düzey muhalif kaynaklar, Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Türkiye’nin bu gruplara saldırının püskürtülmesi için yeni silah sevkiyatı yaptığını belirtti.

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