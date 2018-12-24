Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Müdürü tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı /24 Aralık 2018 10:26

Emniyet Müdürü tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından cuma günü düzenlediği operasyonda Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük ve kolye gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesine sevk edildi. Sabaha karşı sona eren mahkemede, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, makam şoförü olan polis memuru Ersan Sarı'nın da bulunduğu 6 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'izinsiz kazı ve sondaj yapmak' suçlamalarıyla tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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