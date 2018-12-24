Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest kaldılar /24 Aralık 2018 10:23

Gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest kaldılar

Hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen gözaltına alındı. İkili ifadelerinin ardından yurtdışı çıkış ve adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. 

Polisler tarafından Anadolu Adliyesi'ne götürülen ve haklarında soruşturma başlatılan iki ismin sorgusu saat 13.00 civarında bitti. Savcı, iki ismi adli kontrol talebiyle sulh hâkimliğine sevk etti. İfadelerinin ardından Gezen ile Akpınar için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sanatçılar, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldı.

Sanatçıların ifadelerinde, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı. Çarpıtıldı" dedikleri öğrenildi.

'CUMHURBAŞKANI'NA ASLA BİR HAKARET KASTIM YOK'

Gezen'in, "Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğum için bu durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim" dediği belirtildi.

"Ben tiyatrocuyum. Sahne de de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy de de tiyatromda komedi oyunun da bu sözleri orada da söylüyorum" diyen Gezen Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasını reddetti.

Gezen "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı'na da asla bir hakaret kastım yoktur. Bu üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ERDOĞAN TEHDİT ETMİŞTİ

Erdoğan dün sanatçıyı açıkça şu sözlerle tehdit etmişti:
''İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde.''

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