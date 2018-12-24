Gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest kaldılar

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar.

Polisler tarafından Anadolu Adliyesi'ne götürülen ve haklarında soruşturma başlatılan iki ismin sorgusu saat 13.00 civarında bitti. Savcı, iki ismi adli kontrol talebiyle sulh hâkimliğine sevk etti. İfadelerinin ardından Gezen ile Akpınar için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sanatçılar, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldı.





Sanatçıların ifadelerinde, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı. Çarpıtıldı" dedikleri öğrenildi.





'CUMHURBAŞKANI'NA ASLA BİR HAKARET KASTIM YOK'





Gezen'in, "Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğum için bu durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim" dediği belirtildi.







"Ben tiyatrocuyum. Sahne de de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy de de tiyatromda komedi oyunun da bu sözleri orada da söylüyorum" diyen Gezen Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasını reddetti.





Gezen "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı'na da asla bir hakaret kastım yoktur. Bu üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



