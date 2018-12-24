Samanyolu Haber /Medya / İstanbul'da tam 50 radyo birden kapatılıyor /24 Aralık 2018 10:30

İstanbul'da tam 50 radyo birden kapatılıyor

İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50’sinin kapanacağı bildirildi.

SHABER3.COM

RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karasal yayın yapan radyolarla ilgili düzenlemeden en çok İstanbul'daki radyoların etkileneceği belirtildi.

2019 yılında hizmete girecek Çamlıca Kulesi'ndeki frekans sayısının sınırlı olması gerekçesiyle İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50'sinin kapanacağı bildirildi.

Hürriyet’e bilgi veren bir RTÜK yetkilisi özetle şunları söyledi:

“Tüm televizyonlar uydu yayınına geçtiğinden karasal yayın için ihaleye girecek televizyon sayısı bir elin parmağını geçmeyecek. Ancak hâlâ karasaldan yayın yapan radyolar için durum aynı değil. 2019 yılının temmuz ayında devreye girecek olan Çamlıca Kulesi İstanbul’da yayın yapan radyolar için yeterli olmayacak. İhaleye girecek 130 radyodan sadece 80’i frekans bulabilecek. Böylece 50 radyo kapanacak ve frekans karışıklığı (kanalların birbirine karışması) ortadan kaldırılacak. Bu frekans karışıklığı dolayısıyla Üst Kurul’a Bulgaristan’dan bile şikâyet gelmişti. Şu anda İstanbul’da bir radyo frekansı satın alabilmek için en az 20 milyon lira gerekiyor.” 

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